Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:27Заразились
на 07.04В России 4 606 162+8 294В мире 132 418 956+605 318

Песков заявил, что сроки нахождения войск у границ Украины зависят от властей РФ

Песков заявил, что сроки нахождения войск у границ Украины зависят от властей РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Группировка Вооруженных сил РФ у границ Украины никому не угрожает и будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Еще раз повторяю то, что я уже говорил неоднократно - Россия никому не угрожала и не угрожает, ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные Силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным", - заявил Песков в среду журналистам.

В РоссииПесков призвал не беспокоиться из-за переброски войск РФ к границе с УкраинойЧитать подробнее

Отвечая на уточняющий вопрос, как долго может находиться группировка российских войск вблизи с Украиной, Песков заявил: "Так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим".

Отвечая еще на один уточняющий вопрос, российские войска передислоцированы близ границ с Украиной на постоянной основе или на какой-то срок, Песков сказал: "Я не могу вам точно сказать, я не обладаю этой информацией относительно планов по дислокации и передислокации наших войск".

5 апреля Песков заявлял, что российская армия по территории РФ перемещается так, как это нужно ее военным. Ранее, 1 апреля, он также отметил, что Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия наращивает присутствие войск на границе с Украиной.

РФ Украина Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Госдума приняла закон об участии в выборах физлиц-иноагентов

Пандемия коронавируса

Профсоюз добился выплаты 2,7 млн рублей семье фельдшера, умершей от COVID-19

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Защита заболевшего COVID-19 Фургала попросила освободить его из СИЗО

Защита заболевшего COVID-19 Фургала попросила освободить его из СИЗО

Четверть работавших удаленно россиян хотели бы продолжить дистанционку

Четверть работавших удаленно россиян хотели бы продолжить дистанционку

В РФ завели два дела после подрыва на мине подростков в Донбассе

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Адвокат попросил проверить работу спасателей и диспетчеров при пожаре на SSJ100

Адвокат попросил проверить работу спасателей и диспетчеров при пожаре на SSJ100

Набиуллина призвала быстрее отказаться от ограничения цен

За сутки в России зарегистрировали еще 8 294 случая COVID-19

За сутки в России зарегистрировали еще 8 294 случая COVID-19

В РФ могут ввести отдельный режим регулирования работы соцсетей с персональными данными

Пандемия коронавируса

Вакцина центра "Вектор" дает защиту для пожилых в 94% случаев

Вакцина центра "Вектор" дает защиту для пожилых в 94% случаев
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');