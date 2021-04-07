Песков заявил, что сроки нахождения войск у границ Украины зависят от властей РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Группировка Вооруженных сил РФ у границ Украины никому не угрожает и будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Еще раз повторяю то, что я уже говорил неоднократно - Россия никому не угрожала и не угрожает, ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные Силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным", - заявил Песков в среду журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, как долго может находиться группировка российских войск вблизи с Украиной, Песков заявил: "Так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим".

Отвечая еще на один уточняющий вопрос, российские войска передислоцированы близ границ с Украиной на постоянной основе или на какой-то срок, Песков сказал: "Я не могу вам точно сказать, я не обладаю этой информацией относительно планов по дислокации и передислокации наших войск".

5 апреля Песков заявлял, что российская армия по территории РФ перемещается так, как это нужно ее военным. Ранее, 1 апреля, он также отметил, что Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия наращивает присутствие войск на границе с Украиной.