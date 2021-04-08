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В Турции зафиксировано рекордное число зараженных COVID-19 за сутки с начала пандемии

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Турции зафиксирован рекордный суточный прирост зараженных COVID-19 с начала пандемии.

По данным Минздрава республики, за сутки выявлено 55,9 тыс. новых заражений, из них количество тяжелобольных пациентов составляет 2,3 тыс. Также за последние сутки полностью выздоровели более 37, 9 тыс. человек, 258 скончались.

Всего за время пандемии в Турции зафиксировано более 3,6 млн случаев заражения коронавирусом, более 33,2 тыс. скончались.

Турция COVID-19 коронавирус

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