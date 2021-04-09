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Великобритания в мае определится с возобновлением зарубежных поездок

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Британские власти в начале мая примут решение о возобновлении зарубежных поездок с 17 мая текущего года, сообщила правительственная целевая группа по вопросам путешествий.

Все страны мира будут распределены по трем группам: "красной", "янтарной" и "зеленой" в соответствии с рисками и уровнем распространения в них коронавируса, в том числе с учетом вызывающих озабоченность вариантов вируса и процента населения, прошедшего вакцинацию.

В соответствии с этой новой системой, такие нынешние ограничения, как гостиничный карантин, домашний карантин и обязательные тесты на COVID-19, будут применяться по-разному - в зависимости от того, из какой категории страны прибыл пассажир. В сообщении группы говорится, что она работает с туристической индустрией и частными поставщиками тестов на COVID-19, чтобы снизить стоимость поездок для британской общественности.

"Это может включать в себя более дешевые тесты, используемые при возвращении отдыхающих домой", - отмечается в заявлении.

Согласно действующим правилам, бесплатное тестирование, предоставляемое Национальной службой здравоохранения, недоступно для зарубежных путешественников, это означает, что пассажиры должны обращаться к частным поставщикам тестов, которые взимают за них высокую плату. Британия постепенно выходит из строгой зимней изоляции, вызванной резким всплеском заражения и смертей от COVID-19. В настоящее время международные поездки запрещены, исключением являются особые обстоятельства, определенные правительством. Одним из главных приоритетов правительства является предотвращение нанесения ущерба национальной программы вакцинации из-за попадания в страну устойчивых к вакцинам вариантов коронавируса из-за рубежа.

"Правила, объявленные сегодня, помогут нам вновь открыть путешествия безопасно и устойчиво, обеспечить защиту наших с трудом завоеванных достижений в области внедрения вакцин и обеспечить спокойствие как пассажирам, так и промышленности, когда мы снова начнем совершать поездки за границу", - сказал журналистам министр транспорта страны Грант Шеппс.

К настоящему моменту более 31,8 млн человек в Соединенном Королевстве получили по крайней мере одну дозу вакцины, в то время как 6,1 млн - две дозы. Кампания вакцинации в Великобритании признается одной из самых быстрых в мире.

Великобритания COVID-19 Коронавирус

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