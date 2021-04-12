Джонсон сообщил о вакцинации более 7 млн британцев

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Более 7 млн человек в Великобритании завершили процесс вакцинации от коронавируса COVID-19, заявил премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Более 7 млн человек теперь полностью вакцинированы", - написал он в твиттере.

Yesterday was a record-breaking day with 475,230 people receiving second doses. More than 7 million have now been fully vaccinated.



Thanks to everyone involved in this extraordinary effort which has already saved thousands of lives. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 11, 2021

Джонсон отметил, что в субботу свыше 475 тыс. человек получили вторую дозу вакцины, что стало рекордом для Великобритании.

Население Великобритании - около 66 млн человек. Власти страны намерены по мере продвижения кампании по вакцинации от COVID-19 постепенно снимать ограничения, введённые для борьбы против этого заболевания.