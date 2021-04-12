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Джонсон сообщил о вакцинации более 7 млн британцев

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Более 7 млн человек в Великобритании завершили процесс вакцинации от коронавируса COVID-19, заявил премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Более 7 млн человек теперь полностью вакцинированы", - написал он в твиттере.

Джонсон отметил, что в субботу свыше 475 тыс. человек получили вторую дозу вакцины, что стало рекордом для Великобритании.

Население Великобритании - около 66 млн человек. Власти страны намерены по мере продвижения кампании по вакцинации от COVID-19 постепенно снимать ограничения, введённые для борьбы против этого заболевания.

Хроника 09 января 2020 года – 12 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания COVID-19 Коронавирус Борис Джонсон

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