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В Британии рекомендовали не применять вакцину AstraZeneca к людям младше 30 лет

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная консультативная группа по вакцинам Великобритании (JCVI) рекомендовала не прививать вакциной против коронавируса производства AstraZeneca людей моложе 30 лет из-за выявленных случаев тромбоза после вакцинации, сообщает BBC News.

Чиновники сослались на результаты исследования, которую провел регулятор в сфере фармпроизводства MHRA. Исследование показало, что после прививки препараратом от AstraZeneca у 79 человек начался тромбоз и 19 из них умерли.

Регулятор подчеркнул, что пока нет доказательств, что именно препарат вызвал тромбоз, эти случаи крайне редки, но с течением времени связь между вакцинацией и появлением тромбов становится все крепче.

Поэтому взрослым в возрасте от 18 до 29 лет будут предлагать альтернативные препараты для вакцинации. Тем, что уже получил первую дозу вакцины от AstraZeneca, придется получить и вторую.

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) 7 апреля пришло к выводу, что риск тромбоза нужно включить в список редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca. Ранее этот регулятор считал препарат безопасным.

В марте во многих странах Европы и мира приостановили или ограничили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбов у небольшого числа привившихся.

Хроника коронавируса. Апрель.

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JCVI Великобритания коронавирус AstraZeneca EMA

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