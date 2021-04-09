Путин пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин направил королеве Великобритании Елизавете II телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга - принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости перед лицом тяжелой и невосполнимой утраты, а также попросил передать слова искреннего сочувствия всем членам королевской семьи.

"С именем Его Королевского Высочества связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны. Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом", – отметил он.

Герцог умер 9 апреля в Виндзоре. Ему было 99 лет. Он более 73 лет был британским консортом - дольше всех в истории королевства. У них родилось четверо детей, восемь внуков и десять правнуков. Официальные обязанности члена королевской семьи Филипп исполнял до августа 2017 года, пока это позволяло его здоровье.