Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:24Заразились
на 09.04В России 4 623 984+9 150В мире 133 943 335+839 850

Путин пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин направил королеве Великобритании Елизавете II телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга - принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости перед лицом тяжелой и невосполнимой утраты, а также попросил передать слова искреннего сочувствия всем членам королевской семьи.

"С именем Его Королевского Высочества связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны. Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом", – отметил он.

Герцог умер 9 апреля в Виндзоре. Ему было 99 лет. Он более 73 лет был британским консортом - дольше всех в истории королевства. У них родилось четверо детей, восемь внуков и десять правнуков. Официальные обязанности члена королевской семьи Филипп исполнял до августа 2017 года, пока это позволяло его здоровье.

Владимир Путин Елизавета II принц Филипп Великобритания

Новости по теме

Новости

Турция сообщила РФ о планируемом проходе военных кораблей США в Черное море

Турция сообщила РФ о планируемом проходе военных кораблей США в Черное море

Экипаж космического корабля "Союз МС-18" перешел на борт МКС

Корабль "Союз МС-18" с новым экипажем пристыковался к МКС

Скончался муж Елизаветы II принц Филипп

Скончался муж Елизаветы II принц Филипп

Из здания Минобороны Армении вертолетами эвакуируют сотрудников

Черногория продлила безвизовый режим для россиян

Черногория продлила безвизовый режим для россиян

В МИД РФ увидели тенденцию к обострению ситуации в Донбассе

Япония сбросит очищенную радиоактивную воду с "Фукусимы" в океан

Возбуждено уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы ВОВ

Возбуждено уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы ВОВ
Пандемия коронавируса

От коронавируса в мире погибли более 2,9 млн человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');