Скончался муж Елизаветы II принц Филипп

Фото: Danny Lawson - WPA Pool/Getty Images

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Cупруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский принц Филипп ушел из жизни в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до своего 100-летнего юбилея. Об этом сообщается в заявлении, распространенном в пятницу Букингемским дворцом.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

"С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявляет о смерти своего любимого супруга, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится в заявлении дворца.

10 июня ему должно было исполниться 100 лет. Принц Филипп ушел из жизни почти за две недели до дня рождения его супруги – 21 апреля королеве должно исполниться 95 лет.

Супруг королевы перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, сославшись на ухудшившееся здоровье.

В январе Елизавета II с мужем привились от коронавируса. Принца 17 февраля доставили в больницу из-за плохого самочувствия. Сообщалось, что это не было связано с коронавирусом. В марте стало известно, что он успешно перенес операцию в связи с заболеванием сердца. После операции его вновь поместили в больницу имени короля Эдуарда VII для реабилитации.

Он родился в 1921 году на острове Корфу, принадлежал царствовавшей в Греции династии Глюксбургов. Учился в Германии, Шотландии и Англии. Принц Филипп служил на флоте и участвовал во Второй мировой войне.

В 1947 году состоялась церемония бракосочетания Филиппа и Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве. Затем он начал активно выполнять церемониальные и благотворительные обязанности члена королевской семьи, сопровождал королеву во время различных визитов.