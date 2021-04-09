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Скончался муж Елизаветы II принц Филипп

Скончался муж Елизаветы II принц Филипп
Фото: Danny Lawson - WPA Pool/Getty Images

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Cупруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский принц Филипп ушел из жизни в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до своего 100-летнего юбилея. Об этом сообщается в заявлении, распространенном в пятницу Букингемским дворцом.

"С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявляет о смерти своего любимого супруга, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится в заявлении дворца.

10 июня ему должно было исполниться 100 лет. Принц Филипп ушел из жизни почти за две недели до дня рождения его супруги – 21 апреля королеве должно исполниться 95 лет.

Супруг королевы перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, сославшись на ухудшившееся здоровье.

В январе Елизавета II с мужем привились от коронавируса. Принца 17 февраля доставили в больницу из-за плохого самочувствия. Сообщалось, что это не было связано с коронавирусом. В марте стало известно, что он успешно перенес операцию в связи с заболеванием сердца. После операции его вновь поместили в больницу имени короля Эдуарда VII для реабилитации.

Он родился в 1921 году на острове Корфу, принадлежал царствовавшей в Греции династии Глюксбургов. Учился в Германии, Шотландии и Англии. Принц Филипп служил на флоте и участвовал во Второй мировой войне.

В 1947 году состоялась церемония бракосочетания Филиппа и Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве. Затем он начал активно выполнять церемониальные и благотворительные обязанности члена королевской семьи, сопровождал королеву во время различных визитов.

Платиновая свадьба Елизаветы II и принца Филиппа

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Портрет королевской четы, сделанный в ноябре 2017 года в честь 70-летия со дня бракосочетанияКоролева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп во время посещения парада конной гвардии в Лондоне. 2016 год.Елизавета II и принц Филипп у Собора Святого Павла в Лондоне. 2015 год.Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп после торжественного открытия парламентской сессии в Вестминстерском дворце в Лондоне. 2013 год.Британская королева с супругом во время празднования Дня Канады в Оттаве. 2010 год.Королевская чета во время посещения больницы университетского колледжа в Лондоне. 2005 год.Елизавета фотографирует принца Филиппа во время отдыха на островах Тувалу в Тихом океане. 1982 год.Королева машет пролетающему лайнеру "Конкорд" с борта яхты "Британия" у Барбадоса. 1977 год.Елизавета II вместе с супругом Филиппом в поместье Балморал в Шотландии. 1972 год.Королевская чета на стадионе города Нью-Хейвен на юге Англии. 1962 год.Елизавета II с мужем и детьми в резиденции королевской семьи в Балморале. 1955 год.Принцесса Елизавета и принц Филипп на балконе Букингемского дворца после венчания. 1947 год.
Портрет королевской четы, сделанный в ноябре 2017 года в честь 70-летия со дня бракосочетания
Великобритания Елизавета II принц Филипп

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