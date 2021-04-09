Похороны принца Филиппа не будут государственными

Принца похоронят в часовне Виндзорского замка

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Похороны скончавшегося супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа не будут государственными. Об этом говорится в заявлении, распространенном Геральдической палатой Великобритании.

Таким образом, перед похоронами не состоится церемонии прощания. По данным властей, принца похоронят в Виндзоре.

"Тело Его Королевского Высочества перед захоронением будет находиться в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Это соответствует обычаю и воле Его Королевского Высочества", - говорится в документе.

Кроме того, требуется, чтобы британская общественность "не предпринимала попыток посетить или принять участие в каком-либо мероприятии, связанном с похоронами", в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса COVID-19.

Как сообщает газета The Guardian, церемонию будут транслировать по телевидению. В Великобритании объявлен национальный траур, в стране приспустят флаги.

Королевская семья будет скорбеть 30 дней, пишет Daily Mail. В течение месяца Елизавета II не будет выполнять обязанности монарха.

Принц Филипп умер в возрасте 99 лет в Виндзоре. Герцог Эдинбургский не дожил двух месяцев до своего юбилейного дня рождения – 10 июня.

В этом году супругу Елизаветы II сделали операцию на сердце. Из-за этого он почти месяц находился в больницах. Это был самый долгий период, на который он когда-либо был госпитализирован. После этого его выписали, и он оставался в Виндзоре.

Принц Филипп выполнял официальные обязанности члена королевской семьи до 2017 года, после он не участвовал в публичных мероприятиях по состоянию здоровья.

Он родился в 1921 году на острове Корфу, принадлежал царствовавшей в Греции династии Глюксбургов. Принц Филипп служил на флоте и участвовал во Второй мировой войне.

Церемония бракосочетания Филиппа и Елизаветы II состоялась в Вестминстерском аббатстве в 1947 году. У королевской четы четверо детей, восемь внуков и десять правнуков. С Елизаветой II принц прожил в браке более 73 лет.