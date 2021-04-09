Турция сообщила РФ о планируемом проходе военных кораблей США в Черное море

Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Турция в соответствии с конвенцией Монтрё уведомила РФ о планируемом проходе военных кораблей США в Черное море, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в посольстве России в Анкаре.

"США как участник конвенции Монтре выполнила процедуры, предусмотренные Конвенцией для прохода в Черное море. Турция в соответствии с Конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении", - заявили агентству в российской дипмиссии.

Так там ответили на вопрос, уведомила ли турецкая сторона Москву о планах Вашингтона.

Ранее канал NTV со ссылкой на МИД Турции сообщил, что США уведомили турецкие власти, что два боевых корабля пройдут в Черное море на следующей неделе.

"Нас уведомили по дипломатическим каналам о том, что два корабля ВМС США выйдут в Черное море в соответствии с конвенцией Монтрё", - цитировал канал заявление турецкого министерства.

Отмечается, что корабли, как ожидается, пробудут в Черном море до 4 мая.

В четверг, 8 апреля, представитель Пентагона заявил CNN, что Вашингтон рассматривает возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море на фоне усилившегося присутствия российских войск на границе с Украиной.