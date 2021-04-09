McDonald's закроет сотни ресторанов в магазинах Walmart

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - McDonald's Corp. в 2020 году закрыла сотни ресторанов в магазинах Walmart и планирует закрыть еще сотни. Как пишет The Wall Street Journal, к лету в сети Walmart будет работать всего около 150 точек McDonald's по сравнению с примерно 500 в начале 2020 года и более чем 800 в 2012 году.

Walmart и McDonald's сотрудничают с 1994 года. На пике в магазинах ритейлера было около тысячи точек McDonald's. В течение некоторого времени рестораны McDonald's были единственными предприятиями общепита в тех магазинах Walmart, где они присутствовали.

Однако в последнее время ритейлеру и владельцам франшизы McDonald's зачастую не удавалось найти взаимоприемлемой модели, сказали источники WSJ.

Рестораны McDonald's в магазинах Walmart обычно менее прибыльны, поскольку не имеют сервиса для автомобилистов Drive Thru, который сейчас является основным источником продаж сети.

Помимо этого, в период пандемии обслуживание в залах стало менее популярно среди клиентов или было вовсе запрещено. Еще до вспышки коронавируса клиенты Walmart все чаще предпочитали делать покупки онлайн, отметил один собеседник WSJ. По его словам, около трети продаж McDonald's внутри магазинов приходится на сотрудников Walmart.

Стратегии компаний в последнее время двигались в различных направлениях. McDonald's в 2020 году закрыла сотни ресторанов в США и начала фокусироваться на улучшении своего имиджа и продукции на фоне падения продаж. Тем временем Walmart перестала открывать новые магазины, направив расходы на модернизацию существующих точек. При этом, по словам некоторых источников, знакомых с позицией Walmart, рестораны McDonald's внутри обновленных магазинов выглядят устаревшими.

Франчайзи Subway, одной из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания в мире, также в этом году планируют закрывать свои точки в магазинах Walmart из-за снижения посещаемости и прибыли.

В период пандемии все больше клиентов Walmart стали забирать онлайн-заказы на парковке, отметил Джим Миллер, собирающийся закрыть четыре из пяти ресторанов Subway, которыми он владеет в магазинах ритейлера.

Закрытие ресторанов быстрого питания является проблемой для Walmart, которая в течение долгого времени получала доходы от сдачи в аренду площадей в своих магазинах.

Акции Walmart Inc. дешевеют на 0,3% на предварительных торгах в пятницу, бумаги McDonald's дорожают на 0,1%.