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ЕС выделит дополнительные 121,5 млн евро на срочные антиковидные меры

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС сообщил об утверждении дополнительного финансирования из союзного бюджета в размере 121,5 млн евро для неотложных потребностей, связанных с пандемией COVID-19.

"Средства будут взяты из резерва солидарности и экстренной помощи, который предназначен для поддержки государств-членов и третьих стран в чрезвычайных ситуациях. Они будут направляться через инструмент экстренной поддержки и вклад ЕС в Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC)", - говорится в коммюнике совета, опубликованном в пятницу.

В сообщении разъясняется, на какие виды деятельности будет выделено дополнительное финансирование.

Это подготовительная работа по "цифровым зеленым сертификатам" для облегчения свободного передвижения во время пандемии COVID-19. Средства также будут направлены на укрепление потенциала государств-членов ЕС по обнаружению и мониторингу новых вариантов вируса SARS-CoV-2 ("секвенированию").

Кроме того, дополнительные средства поддержат разработку, оценку и корректировку новых анализов полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (RRT-PC) для каждого нового появляющегося варианта вируса COVID-19 до развертывания тестов, гарантируя при этом достаточный потенциал тестирования в государствах-членах.

Будет финансироваться мониторинг коронавируса и его разновидностей в сточных водах. Дополнительные средства также позволят обеспечить дальнейшее развитие платформы обмена формулярами локализации пассажиров с целью увеличения участвующих в этом государств-членов.

Ожидается, что Европарламент утвердит это дополнительное финансирование на пленарной сессии в конце апреля.

Хроника коронавируса. Апрель.

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