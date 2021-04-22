ЕС готов ввести к лету "зеленый сертификат" для передвижения внутри союза

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Европейский союз готовится к июню ввести цифровой "зеленый сертификат" для передвижения внутри ЕС и подключить к единой системе все страны Евросоюза.

"Со стороны (Европейской) комиссии, мы будем готовы к 1 июня, а также готовы к подключению государств-членов (ЕС), то есть можем гарантировать, что система начнет действовать к летнему сезону", - заявил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон, комментируя согласованные в четверг общие принципы этого документа.

Члены ЕС согласовали общие установочные принципы, которые описывают основные технические характеристики внедрения системы "зеленого сертификата", единого для всех стран союза. Это важный шаг для создания необходимой инфраструктуры.

Еврокомиссия в марте предложила создать цифровой "зеленый сертификат" для свободного передвижения внутри ЕС. Он будет удостоверением того, что человек вакцинирован против COVID-19, имеет отрицательный результат теста или излечился от инфекции. Сертификат будет выдаваться бесплатно в цифровом или бумажном виде.

"Согласованная техническая спецификация охватывает структуру данных и механизмы кодирования, включая QR-код, который гарантирует, что все сертификаты, будь то цифровые или бумажные, могут быть считаны и проверены на всей территории ЕС", - говорится в пресс-релизе ЕК.

Для того чтобы обеспечить к июню выдачу жителям ЕС таких сертификатов, подключенных к единой системе, нужно в оставшееся время решить технические проблемы создания системы параллельно с текущим законодательным процессом.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидис отметила, что вакцинация в ЕС идет нарастающими темпами и граждане должны как можно скорее получить возможность "реализовать свое право на свободное передвижение скоординированным и безопасным образом". Ее коллега, комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, ожидает голосования по этому вопросу на пленарной сессии Европарламента на следующей неделе. Он надеется, что европейцы смогут получить сертификат к июню и путешествовать этим летом "с минимальными ограничениями".

Цифровой "зеленый сертификат" ЕС может решить проблему свободы передвижения по территории союза его граждан и резидентов. Проблема их поездок за пределы ЕС и перемещения по Европе граждан третьих стран будет решаться отдельно. Очевидно, путем переговоров и на основе взаимного признания соответствующих документов.