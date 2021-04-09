Зеленский после поездки в Донбасс заявил о необходимом новом перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото. Фото: Presidency of Ukraine / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский по итогам рабочей поездки в Донбасс отметил необходимость нового перемирия.

Он написал в своём телеграмм-канале, что "после месяцев соблюдение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости устанавливать перемирие".

Украинский президент также отметил, что "в последнее время на Донбассе активизировались вражеские снайперы, которые регулярно целятся по позициям украинских военных".

Зеленский сообщил, что "с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов ВСУ".

Он также призвал представителей украинской власти "приезжать на Донбасс и оказывать поддержку украинским военнослужащим".

Ранее в пятницу заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украине стоит ожидать военного противостояния с РФ, такая информация есть у соответствующих украинских структур.

"К сожалению, стоит (ожидать нового обострения военного противостояния - ИФ). И эта информация, скажем так, у соответствующих украинских структур. Мы в своей работе также пользуемся их информацией и доносим ее до наших партнеров. В частности, с момента эскалации ситуации у границ Украины президент Зеленский уже провел телефонные разговоры с президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо", - сказал Жовква в интервью изданию "LB.ua".

Также он подчеркнул, что Зеленский получил от лидеров ведущих стран Запада четкие сигналы поддержки.

"Было получено заверение, что Соединенные Штаты не оставят Украину наедине. И самое важное здесь не то, что это было обусловлено обострением ситуации безопасности в Донбассе и вокруг наших границ. А то, что мы получили тот единственный ответ, который и должны были получить от нашего стратегического партнера: США не дадут никому безнаказанно начать новые агрессивные действия в нашем регионе. Это и есть основной месседж разговора двух лидеров", - подчеркнул Жовква.

8 апреля замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что "начало боевых действий (в Донбассе - ИФ) - это начало конца Украины, это самострел - выстрел себе не в ногу, а в висок".

Он предположил, что последние действия Киева в Донбассе - "это, скорее, пиар-действия, которые сопровождаются имитацией военной угрозы, скорее всего, каких-то реальных намерений развязать полномасштабную войну нет".