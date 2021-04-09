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В ДНР заявили об обстреле поселка Ленинское

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Обстрелу из гранатометов подвергся поселок Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 21:35 по поселку Ленинское выпущено 4 гранаты из РПГ, 1 граната из СПГ, 20 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой представительства ДНР в СЦКК.

Ранее в ДНР заявили об обстреле пригорода Донецка с применением минометов калибром 82-мм.

Обострение в Донбассе

С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе вновь началась эскалация, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон конфликта возросло число погибших и раненых. Стороны регулярно обмениваются обвинениями в нарушении режима прекращения огня и стягивании войск к линии разграничения.

На этом фоне появились сообщения о том, что Россия стягивает свои войска к границе с Украиной, в том числе в Крыму. Комментируя это, в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории, как ей нужно, и не представляет угрозы для других стран.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после смены власти в Киеве. В результате на части Донецкой и Луганской области Украины в настоящее время существуют неподконтрольные Киеву территории непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, граничащие с Россией. Они отделены от остальной территории Украины линией разграничения, базирующейся на Минских соглашениях.

Донбасс ДНР Украина

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