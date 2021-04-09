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В ЛНР сообщили о 3 нарушениях перемирия 8 апреля, в Киеве - о 15

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины три раза за прошедшие сутки 8 апреля обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили "Интерфаксу" в пятницу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении отмечается, что обстрелам с украинской стороны подверглись районы населенных пунктов Нижнее Лозовое, Калиновка и Молодежное. По данным ведомства, при обстрелах украинские военные применяли минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы.

В свою очередь, в пресс-центре штаба операции Объединенных сил Украины сообщили, что 8 апреля погиб украинский военнослужащий, а также было зафиксировано 15 нарушений перемирия со стороны противника.

В штабе заявили, что в районе Водяное противник дважды обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, там отметили, что по состоянию на 7:00 утра 9 апреля, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

ЛНР Украина Донбасс

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