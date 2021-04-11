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Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 апреля

Смерть Эмиля Верника, отказ Эрдогана признать Крым российским, инцидент в шахте в Китае

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Умер народный артист РФ Эмиль Верник.

- Эрдоган отказался признавать присоединение Крыма к России. Турецкий лидер также подчеркнул, что кризис на востоке Украины должен быть разрешен мирно, через диалог, в соответствии с международным правом и "с сохранением целостности Украины".

- Авиасообщение с Якутском нарушено из-за снегопада. Уточняется, что задерживаются два рейса из Москвы, а также из Новосибирска, Владивостока и Санкт-Петербурга.

- Более 20 горняков заблокированы в затопленной угольной шахте в Китае. Инцидент произошел в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны.

- Власов проиграл Смиту бой за чемпионский пояс WBO. Бой продлился все 12 раундов, победа досталась Смиту решением большинства судей.

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