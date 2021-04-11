Умер народный артист РФ Эмиль Верник

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, народный артист РФ Эмиль Верник умер на 97-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" сын режиссера Игорь Верник.

"Буквально пару часов назад ушел из жизни мой отец Эмиль Верник. От остановки сердца", - сообщил Верник.

Под руководством Верника было осуществлено более 200 радиопостановок. В его радиопостановках играли Олег Ефремов, Андрей Миронов, Татьяна Доронина, Олег Табаков, Марина Неелова, Владимир Машков и многие другие.