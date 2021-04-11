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Первый полет вертолета НАСА на Марсе отложен из-за неполадок

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Первый полет вертолета-дрона Ingenuity ("Изобретательность") на Марсе, который должен был состояться в воскресенье, теперь планируется совершить на Красной планете не ранее 14 апреля, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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По имеющимся данным, в пятницу возникли проблемы в ходе тестового запуска ротора вертолета. Испытание на скорость вращения несущего винта окончилось раньше, чем ожидалось, из-за полученного сигнала о возможных технических проблемах.

"Команда управления вертолетом изучает телеметрию с тем, чтобы понять, какие возникли проблемы", - сообщило агентство.

Вертолет-дрон Ingenuity был высажен с борта американского марсохода 4 апреля. За прошедшее время аппарат, перенес температуру в -90 градусов, успешно зарядил с помощью солнечной панели свой аккумулятор для предстоящего полета.

Высота первого полета, который продлится 20-30 секунд, составит около трех метров. В ходе последующих планируется его поднимать до пяти метров.

Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. В ходе полетов на Марсе он будет производить аэрофотосъемку окружающей марсоход местности.

Аппарат Ingenuity имеет 1,2 метра в диаметре и вес 1,8 кг, оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля 2020 года. Марсоход Perseverance ("Настойчивость") с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты.

Марс НАСА NASA Ingenuity

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