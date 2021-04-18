Первый полет вертолета НАСА на Марсе запланирован на 19 апреля

Вертолет-дрон Ingenuity Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Первый полет вертолета-дрона Ingenuity ("Изобретательность"), прибывшего на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), который должен был состояться еще 11 апреля, теперь планируется совершить на Красной планете в понедельник, сообщило НАСА.

Как сказали в ведомстве, первый полет Ingenuity запланирован примерно в 3:30 по времени Восточного побережья США (10:30 по Москве).

При этом указывается, что данные о нем поступят на Землю через несколько часов после его завершения.

Во время полета марсоход Perseverance будет получать и ретранслировать на Землю снимки и данные, полученные вертолетом-дроном.

🚁 #MarsHelicopter Update



We're targeting as soon as Monday for the first controlled flight on Mars. Watch with the team as they receive data and find out if they were successful. Meet us in mission control April 19 at 6:15am ET (10:15am UTC): https://t.co/xAdT9tgYr1 pic.twitter.com/8wJEr3CLJa — NASA (@NASA) April 17, 2021

Как сообщало американское космическое агентство, 9 апреля возникли проблемы в ходе тестового запуска ротора вертолета. Испытание на скорость вращения несущего винта окончилось раньше, чем предполагалось, из-за сигнала о возможных технических проблемах во время перехода из предполетного режима в полетный.

Запуск вертолета-дрона был перенесен с 11 на 14 апреля. Однако специалистам НАСА потребовалось дополнительное время для устранения проблемы. Им пришлось обновить программное обеспечение летательного аппарата, подготовить прошивку, которая после тестирования была загружена в систему Ingenuity.

Вертолет-дрон был высажен с борта американского марсохода 4 апреля. За прошедшее время аппарат, пережив температуру в -90 градусов, успешно зарядил с помощью солнечной панели свой аккумулятор для предстоящего полета.

Высота первого полета, который продлится 20-30 секунд, составит около трех метров. В ходе последующих планируется поднимать его до пяти метров.

Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. В ходе полетов на Марсе он будет производить аэрофотосъемку окружающей марсоход местности.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля.

Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который НАСА отправило для изучения Красной планеты.