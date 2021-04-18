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Первый полет вертолета НАСА на Марсе запланирован на 19 апреля

Первый полет вертолета НАСА на Марсе запланирован на 19 апреля
Вертолет-дрон Ingenuity
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Первый полет вертолета-дрона Ingenuity ("Изобретательность"), прибывшего на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), который должен был состояться еще 11 апреля, теперь планируется совершить на Красной планете в понедельник, сообщило НАСА.

Как сказали в ведомстве, первый полет Ingenuity запланирован примерно в 3:30 по времени Восточного побережья США (10:30 по Москве).

При этом указывается, что данные о нем поступят на Землю через несколько часов после его завершения.

Во время полета марсоход Perseverance будет получать и ретранслировать на Землю снимки и данные, полученные вертолетом-дроном.

Как сообщало американское космическое агентство, 9 апреля возникли проблемы в ходе тестового запуска ротора вертолета. Испытание на скорость вращения несущего винта окончилось раньше, чем предполагалось, из-за сигнала о возможных технических проблемах во время перехода из предполетного режима в полетный.

Запуск вертолета-дрона был перенесен с 11 на 14 апреля. Однако специалистам НАСА потребовалось дополнительное время для устранения проблемы. Им пришлось обновить программное обеспечение летательного аппарата, подготовить прошивку, которая после тестирования была загружена в систему Ingenuity.

Вертолет-дрон был высажен с борта американского марсохода 4 апреля. За прошедшее время аппарат, пережив температуру в -90 градусов, успешно зарядил с помощью солнечной панели свой аккумулятор для предстоящего полета.

Высота первого полета, который продлится 20-30 секунд, составит около трех метров. В ходе последующих планируется поднимать его до пяти метров.

Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. В ходе полетов на Марсе он будет производить аэрофотосъемку окружающей марсоход местности.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля.

Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который НАСА отправило для изучения Красной планеты.

США НАСА Марс Ingenuity Perseverance

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