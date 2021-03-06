Ровер "Персеверанс" проехал первые метры по поверхности Марса

Изображение: NASA via Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Планетоход "Персеверанс" (Perseverance) проехал первые несколько метров после посадки на поверхность Марса, сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Там отмечают, что 4 марта преодолел дистанцию в 6,5 метра. Пока специалисты проводят настройку и калибровку систем марсохода. Когда подготовительные работы завершатся и "Персеверанс" начнет выполнять задачи ученых, он будет регулярно проезжать 200 и более метров.

News from Mars: @NASAPersevere's team has tested its robotic arm, checked science instruments, & taken the rover on its first drive. Mission scientists have named its touchdown site "Octavia E. Butler Landing," in honor of the late science fiction author: https://t.co/jcyr3ZZDGz pic.twitter.com/5xsQnxdjE3 — NASA (@NASA) March 5, 2021

Ровер "Персеверанс" совершил успешную посадку на поверхность Марса 18 февраля. Уже через несколько минут после посадки аппарат передал на Землю первый черно-белый снимок, но до 4 марта не передвигался по поверхности планеты.

Американская автоматическая межпланетная станция с ровером и вертолетом Ingenuity была запущена к Марсу 30 июля прошлого года.

"Персеверанс" - пятый марсоход NASA. Это самый большой в мире планетоход, его вес достигает 1025 кг, длина - 3 метра, ширина - 2,7 метра. Ровер имеет бур для отбора проб из марсианской почвы, в которых аппарат будет искать признаки микробной жизни, роботизированную руку, видеокамеры, инструменты для химического и минералогического анализа почвы, рентгеновский спектрометр с тепловизором, ультрафиолетовый спектрометр для обнаружения органических веществ. Он оснащен аппаратом MOXIE, который попробует вырабатывать кислород из диоксида углерода, присутствующего в марсианской атмосфере, а также микрофонами и датчиками для метеорологических наблюдений.

Роверу предстоит собрать на Марсе образцы породы, которые на Землю вывезет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA, но не раньше 2026 года.

На "Персеверанс" установлен ядерный генератор энергии - такой же, как на марсоходе Curiosity, исследующем поверхность Марса с августа 2012 года. Новый планетоход по плану должен проработать на Марсе 687 земных суток.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг станет первым вертолетом, который будет работать на Марсе. Он оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Стоимость американской марсианской миссии оценивается в 3 млрд долларов.