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Израильские СМИ сообщили о причастности "Моссада" к инциденту в Натанзе

Израильские СМИ сообщили о причастности "Моссада" к инциденту в Натанзе
Атомный объект Ирана в Натанзе. Архивное фото
Фото: images/Xinhua/Тасс

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Израильская разведка "Моссад" могла стоять за кибератакой, которая привела к инциденту на главном иранском предприятии по обогащению урана в Натанзе, сообщило в воскресенье издание Jerusalem Post.

Газета уточняет, что такая информация со ссылкой на источники в странах Запада ранее появилась в израильских СМИ.

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В свою очередь неназванный источник рассказал Jerusalem Post, что инцидент на предприятии в Натанзе случайным не был, а ущерб от него оказался серьезнее, чем описывали иранские власти: ранее в Организации по атомной энергии Ирана утверждали, что в результате происшествия пострадавших нет, загрязнения окружающей среды также не отмечено.

Издание также предполагает, что начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави намекнул на причастность Израиля к инциденту с иранским обогатительным заводом.

"Действия армии обороны Израиля на Ближнем Востоке не скрыты от глаз наших врагов, кто наблюдает за ними, видит наши возможности и осмотрительно думает о своих будущих шагах", - цитирует газета его слова из речи в память о падших солдатах Израиля.

Тем временем, по данным издания, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху созывает в следующее воскресенье заседание кабинета безопасности для обсуждения политики Ирана. Накануне иранские власти объявили о вводе в строй на объекте в Натанзе передовых центрифуг, благодаря которым станет возможно активизировать процесс обогащения урана.

В воскресенье глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что сбой в системе распределения электроэнергии на обогатительном комплексе им. мученика Ахмади Рошана в Натанзе оказался проявлением "ядерного терроризма". Но Салехи воздержался от обвинения конкретных сил в акте саботажа.

"Джерузалем пост" напоминает, что ядерные объекты Ирана в Натанзе, по данным из-за рубежа, ранее становились жертвами израильских кибератак: в 2010 году совместная операция Израиля и США с использованием вирусной программы StuxNet привела здесь к разрушению свыше 1 тыс. центрифуг.

В июле прошлого года на иранском ядерном объекте в Натанзе, где проводилось обогащение урана, произошел пожар. Тегеран впоследствии назвал саботаж причиной аварии, но не стали публично озвучивать, кого именно подозревают в диверсии. Позднее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявлял, что к пожару на ядерном объекте в Натанзе, похоже, причастен Израиль.

Натанза Иран

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