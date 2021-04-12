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Индия сменила Бразилию на второй позиции по числу случаев COVID в мире

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Индия вышла на второе место в мире по количеству заражений COVID-19, информирует в понедельник Times of India.

По данным Минздрава Индии, которые приводит издание, за последние сутки в стране выявлено 168,9 тыс. новых заражений, 904 человека скончались.

Всего с начала пандемии в Индии коронавирусом заболели 13,53 млн человек.

До этого момента второе место в мире по количеству заражений занимала Бразилия (13,45 млн случаев). Первое место пока стабильно удерживают США с 31,2 млн случаями.

Хроника 09 января 2020 года – 12 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Индия Бразилия Коронавирус

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