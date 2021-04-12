В России за сутки отмечена минимальная смертность от COVID с октября

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Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 320 случаев, умерли за сутки 277 пациентов - это наименьшее количество с конца октября 2020 года, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Выписаны по выздоровлении 6 656 человек.

В Москве выявлены 1 833 новых случая COVID-19 за сутки, 54 скончавшихся и 1 221 выздоровевший. Наименьшее число случаев заражения за сутки выявлено в Магаданской области (три), Республике Алтай (два), в Еврейской АО и Тыве (по одному случаю).

Еще 706 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 569 - в Московской области, 238 - в Ростовской области, 212 - в Нижегородской области, 197 - в Самарской области, 185 - в Воронежской области, 160 - в Иркутской области, 142 - в Саратовской области, 124 - в Свердловской области, 121 - в Красноярском крае, 118 - в Челябинской области, 109 - в Волгоградской области, 108 - в Пермском крае, 103 - в Краснодарском крае, 102 - в Башкирии. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

С начала распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 649 тыс. 710 случаев коронавирусной инфекции, 103 263 умерших и 4 млн 272 тыс. 165 выписанных.