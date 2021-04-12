Большая часть случаев COVID в Грузии пришлась на "британский" штамм

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Грузии на сегодняшний день, предположительно, в 50-60 процентах случаев циркулирует так называемый британский штамм коронавируса, заявил в понедельник на брифинге глава Национального центра по контролю за заболеваниями грузинского Минздрава Амиран Гамкрелидзе.

В целом в Европе, по его данным, на сегодняшний день в почти 90% случаев виновником заражения становится "британский" штамм.

За последние 24 часа в стране зафиксировано 359 новых случаев заражения COVID-19, скончались 6 человек, сообщил Гамкрелидзе.

С начала пандемии в Грузии подтверждено 288 755 случаев заражения, скончались 3 883 человека.