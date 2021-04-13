Исследования показали, что британский штамм не ухудшает течение COVID-19

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Два исследования, опубликованные в научных журналах The Lancet Infectouse Diseases и The Lancet Public Health, не подтвердили опасения по поводу более тяжелого течения COVID-19 у пациентов, инфицированных мутацией B.1.1.7 коронавируса SARS-CoV-2 - в СМИ ее обычно называют "британским" штаммом. При этом в обеих публикациях подтверждается более высокая заразность этой разновидности вируса.

Статья в The Lancet Infectious Diseases основана на наблюдении за пациентами в двух лондонских больницах. Из отобранных 341 пациентов с коронавирусом мутация B.1.1.7 была у 198 человек (58%), у 143 (42%) отсутствовала. Ученые сравнили показатели смертности и тяжесть течения болезни и не обнаружили значительных отличий.

Описанное в The Lancet Public Health исследование основывается на гораздо большей выборке - 36 920 человек, которые сообщили о положительном тесте на коронавирус и описывали свои симптомы на протяжении болезни в мобильном приложении COVID Symptom Study. Ученые на основании данных о местоположении пациентов не выявили связи между течением COVID-19 и частотой повторного заражения с высоким распространением варианта B.1.1.7 в регионе, где находится пациент.

В то же время оба исследования подтверждают более высокую заразность "британского" штамма.

Новый штамм коронавируса, получавший название "британский", был выявлен на юго-востоке Англии в сентябре. К зиме он широко распространился в Великобритании, после чего стало известно о его повышенной заразности, а затем и в других странах. На фоне сообщений о появлении нового штамма страны стали закрывать авиасообщение с Великобританией. Весенний подъем заболеваемости COVID-19 в основном вызван новыми вариантами коронавируса - "британским" и "южноафриканским".