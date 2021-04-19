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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Связь низкого голоса с доминантностью, число суицидов из-за пандемии COVID-19, а также как сделать космическую ракету быстрее, проще и дешевле

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Bill Ingalls/NASA via Getty Images

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Оказалось, что вопреки бытующему мнению псилоцибин не связан с усилением, а, наоборот, некоторым снижением креативных способностей людей по объективным оценкам. Вместе с тем этот психоделик усиливает субъективное ощущение качества генерируемых идей, несмотря на отсутствие объективных доказательств. Как считают авторы, эти результаты указывают на псилоцибин как на возможный инструмент для исследования творчества и связанных с ним нейронных механизмов.

- Пандемия ковида слабо повлияла на число суицидов. Международная исследовательская коллаборация по предотвращению самоубийств при ковиде (ICSPRC) представила данные по уровню суицида в первые месяцы пандемии для 21 страны. Исследователи отмечают, что обстановка с суицидами в странах с низкими доходами обстоит хуже, однако качество этих данных не позволяет делать определенные выводы.

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- Российские и норвежские генетики изучили ДНК стеллеровых коров (Hydrodamalis gigas) и предположили, что их популяция резко сократилась в конце плейстоцена из-за колебаний уровня моря. Эти гигантские морские млекопитающие из отряда сирен кормились на мелководьях и не умели глубоко нырять. Таким образом, эти животные начали вымирать еще до встречи с людьми. Хотя палеолитические охотники тоже внесли вклад в вымирание этих животных. Последних стеллеровых коров, которые жили в водах вокруг Командорских островов, истребили люди в XVIII веке.

- Низкий голос связали с доминантностью, экстраверсией и свободой в сексуальных связях. Влиять это может в самых разных ситуациях: например, мужчины с более низким голосом оказались более успешными у женщин, а политик с низким голосом имеет больший шанс победить на выборах. Авторы исследования объяснили результаты с биологической точки зрения. У мужчины низкий голос связан с высоким уровнем тестостерона, а также с развитым и сильным телом, в том числе голосовыми связками.

- Ракета – это просто большая цистерна с топливом. Но тысячи людей тратили десятки лет, чтобы сделать ее и легче, и прочнее. Сайт N+1 рассказал одну из историй об этой цистерне, о том, как изобрели "вафлю" и что приходит ей на смену.

- Грибы и растения – это разные царства, но внешность бывает обманчива. Иногда встречаются организмы, глядя на которые не сразу догадаешься, что это: гриб или цветок. Более того, иногда грибы намеренно притворяются цветками – и наоборот.

- В январе 2021 года НАСА продлило научную программу автоматической станции InSight – та еще два года будет дальше прислушиваться к сейсмической активности Марса, проводить метеорологические наблюдения и делать снимки нагорья Элизиум. Через несколько дней, однако, выяснилось, что попытки погрузить ленту с термическими датчиками на глубину пяти метров станция оставит – команда инструмента HP3 объявила о завершении своей работы. В этом материале рассказывается, как команда HP3 автоматической станции InSight два года боролась за каждый сантиметр и почему прекращение землеройных работ – это не провал.

N+1 Дайджест

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