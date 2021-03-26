Итальянская область Кампания подписала контракт о закупке "Спутника V"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Итальянская область Кампания заключила соглашение о приобретении российской вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V", а действовать оно начнет после одобрения препарата в ЕС. Об этом сообщили в пятницу западные СМИ со ссылкой на губернатора этой области Винценцо Де Луки.

"Мы подписали контракт после недель переговоров... в ожидании утверждения Агентства по лекарственным средствам (EMA) и итальянского регулятора (AIFA)", - сказал он.

"Как только мы вакцинируем наших жителей, мы предложим дозы, которые нам не понадобятся, остальной Италии", - добавил он.

СМИ указывают, что ранее в пятницу премьер-министр Италии Марио Драги высказал точку зрения, что "Спутник V" не поступит в ЕС ранее второй половины года. "Если все пойдет хорошо, то "Спутник V" не будет доступен до второй половины этого года", - цитируют СМИ слова премьера.

Также он, говоря о контракте властей Кампании, указал на необходимость проявлять осторожность в подобных вопросах.

СМИ напоминают, что Кампания – один из наиболее населенных регионов Италии с населением в 5,8 млн человек – сильно пострадала от пандемии COVID-19: здесь зафиксировали более 320 тыс. случаев заболевания.

Ранее представитель Постоянного комитета европейских врачей CPME в управляющем совете Европейского агентства по лекарственным средствам EMA Вольф-Дитер Людвиг предположила, что допуск "Спутник V" на рынок ЕС может состояться через шесть-восемь недель.