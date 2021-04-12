В альянсе немецких партий ХДС и ХСС наметились разногласия по кандидатуре канцлера

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Большинство руководителей Христианско-демократического союза (ХДС) поддерживают председателя партии Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ, однако лидер союзного Христианско-социального союза Баварии (ХСС) Маркус Зёдер тоже не отказывается от планов занять эту должность, сообщает телерадиослужба Deutsche Welle.

Генсек ХДС Пауль Зиемяк в понедельник подтвердил, что Лашет пользуется широкой поддержкой в регионах. Партия надеется надавить на менее крупный ХСС и продвинуть своего кандидата в канцлеры на национальных выборах, которые должны состояться в сентябре.

Deutsche Welle отмечает, что Зёдер в данный момент пользуется большей популярностью, чем Лашет, включая избирателей ХДС. Однако, с другой стороны, Лашета поддерживают большинство руководителей партии. Пока только берлинское отделение ХДС публично поддержало именно кандидатуру Зёдера.

В понедельник Лашет заявил, что собирается поговорить с Зёдером, и отметил, что ХДС во всех 15 землях хотят принять решение быстро. Зёдер заявил, что он против того, чтобы принимать решение в спешке, и предложил провести переговоры с ХДС в конце недели.

Лашет стал новым председателем ХДС - партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель - в январе. Обычно председатель партии становится и кандидатом в канцлеры - так было с Меркель.

Лашет родился в 1961 году в Ахене, в университете изучал юриспруденцию.

Кандидат в канцлеры от партии в Германии - это первый номер в партийном списке на выборах в парламент. Обычно кандидатов назначают крупные партии, такие как Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) или партийный союз ХДС/ХСС.

Только у них есть шансы на выдвижение на пост канцлера, которого по предложению президента ФРГ выбирает парламент по итогам парламентских выборов. Очередные выборы должны состояться в Германии осенью 2021 года. Поэтому ХДС и ХСС очень важно достигнуть единого мнения насчет своего кандидата.

Меркель отказалась выдвигаться на должность канцлера еще в 2018 году.