В Германии избрали нового председателя партии ХДС

Им стал премьер федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 января. INTERFAX.RU- Новым председателем партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Христианско-демократического союза (ХДС) избран премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Из 991 проголосовавших за Лашета проголосовал 521 человек. За второго кандидата, вышедшего во второй тур, Фридриха Мерца, отдали голоса 466 человек. Четыре человека при голосовании воздержались.

Лашета, который теперь на выборах в Бундестаг может стать кандидатом в канцлеры от ХДС. Его поддерживают Меркель и действующий министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Всего кандидатов было трое - глава международного комитета Бундестага Норберт Рёттген выбыл в первом туре.

Обычно председатель партии становится и кандидатом в канцлеры - так было с Ангелой Меркель, но не с ее преемницей на посту главы партии.

Меркель руководила партией с 2000 по 2018 год, вторая в истории женщина на этом посту, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр продержалась недолго. Председателем ее избрали в 2018 году, в выборах нового председателя она не участвовала из-за политического скандала в Тюрингии в 2020 году.

Лашет родился в 1961 году в Ахене, в университете изучал юриспруденцию.

Касаемо темы России, в интервью газете Rheinische Post Лашет сравнивал нынешнее положение дел с временами "холодной войны".

"Тогда в напряжённой ситуации все равно удалось выстроить переговорные каналы с тоталитарной коммунистической системой. Значит это должно получиться у нас и сейчас. Россия нужна нам для решения многих вопросов в мире", - уверен он.