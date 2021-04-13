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Администрация Байдена решила оставить Салливана послом США в РФ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена приняла решение оставить Джона Салливана на посту посла в РФ и в обозримом будущем не менять его, сообщает CNN со ссылкой на два источника.

"В администрации его считают надежным сотрудником в ситуации, когда США усиливают давление на РФ за попытки подорвать влияние Вашингтона и демократические ценности", - отмечает CNN.

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Телеканал считает, что это кадровое решение показывает желание Вашингтона работать над созданием стабильных отношений с Россией в некоторых сферах.

Бывший посол США в Москве Джон Теффт пояснил CNN, что в Вашингтоне "решили, что профессионализм, продемонстрированный Салливаном - ценная вещь в ситуации, когда происходят политические перемены в отношениях США и РФ".

Салливан - карьерный дипломат. Он был назначен послом в РФ администрацией Дональда Трампа. Байден, придя ко власти, решил сменить подавляющее большинство послов, назначенных Трампом. При этом Салливана зимой он попросил остаться на своем посту в Москве, пока в Вашингтоне решают, как поступить дальше. Теперь же, по данным CNN, Салливан "в обозримом будущем" продолжит работать в Москве.

США Россия Джон Салливан

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