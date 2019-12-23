Поиск

Нового посла США в России привели к присяге

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник объявил, что привел к присяге нового американского посла в Москве Джона Салливана.

"Для меня честь привести сегодня к присяге Джона Салливана в качестве нового посла США в России", - написал Помпео в твиттере.

"Я уверен, что Джон с большой эффективностью займет лидирующую роль в усилиях по укреплению сотрудничества с Россией и по выстраиванию конструктивных отношений с ней", - добавил госсекретарь.

12 декабря американские сенаторы большинством голосов одобрили кандидатуру бывшего заместителя госсекретаря США Джона Салливана в должности нового американского посла в России.

Ранее этой осенью Салливан заявлял, что отношения США с Россией со времен окончания "холодной войны" деградировали, однако в тоже время сотрудничество с Москвой является необходимым.

Как ранее отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, в Москве выражают позитивный настрой на сотрудничество с Салливаном в случае его утверждения на пост посла США в России.

США Россия Джон Салливан

Новости по теме

Новости

Президент Азербайджана назвал невозможным вступление в ЕС

МИД Украины передал РФ ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины передал РФ ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

В Бельгии арестовали коллекционера русского авангарда и его супругу

Евросоюз раскритиковал открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Оператор "Северного потока 2" сообщил о готовности газопровода на 93%

Оператор "Северного потока 2" сообщил о готовности газопровода на 93%

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
"Дизельный" скандал Volkswagen

Суд в Австралии назначил Volkswagen рекордный штраф в рамках "дизельгейта"

В Белоруссии со стрельбой задержали россиян, пробиравшихся в ЕС "за лучшей жизнью"

Дамаск сообщил об американском ударе по нефтяным объектам в Сирии

CNN узнал, что за "рождественский подарок" готовит Северная Корея для США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');