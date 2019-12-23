Нового посла США в России привели к присяге

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник объявил, что привел к присяге нового американского посла в Москве Джона Салливана.

"Для меня честь привести сегодня к присяге Джона Салливана в качестве нового посла США в России", - написал Помпео в твиттере.

"Я уверен, что Джон с большой эффективностью займет лидирующую роль в усилиях по укреплению сотрудничества с Россией и по выстраиванию конструктивных отношений с ней", - добавил госсекретарь.

12 декабря американские сенаторы большинством голосов одобрили кандидатуру бывшего заместителя госсекретаря США Джона Салливана в должности нового американского посла в России.

Ранее этой осенью Салливан заявлял, что отношения США с Россией со времен окончания "холодной войны" деградировали, однако в тоже время сотрудничество с Москвой является необходимым.

Как ранее отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, в Москве выражают позитивный настрой на сотрудничество с Салливаном в случае его утверждения на пост посла США в России.