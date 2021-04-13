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Машины двух депутатов от ЛДПР сгорели в одну ночь в приамурском Белогорске

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Автомобиль руководителя фракции ЛДПР в Белогорском городском Совете народных депутатов (Амурская область) Натальи Михайловой и ее коллеги по партии сгорели в ночь на вторник.

"В ночь на вторник наряд ДПС обнаружил возгорание автомобилей Nissan Vanette и Suzuki Escudo, припаркованных около дома по улице Никольское шоссе. На место выезжала следственно-оперативная группа. Проводится проверка", - сообщил "Интерфаксу" представитель регионального УМВД Сергей Чебарев.

Владельцы пострадавших автомобилей написали заявления в полицию. Михайлова уточнила "Интерфаксу", что пострадал ее автомобиль, а также машина заместителя руководителя фракции Бориса Стрельского.

"Автомобили были припаркованы возле офиса. Инспекторы МЧС установили, что это поджог. Я связываю это с нашей политической деятельностью. Недавно мы проводили расследование по некачественному ремонту дорог в Белогорске, заказывали независимую экспертизу, которая установила, что почти на 11 млн рублей невыполненных работ, примерно на 26 млн - некачественных работ", - заметила собеседница агентства.

Михайлова сообщила, что по результатам расследования в марте были направлены заявления в заинтересованные службы, начиная от администрации президента до правоохранительных органов.

В региональной прокуратуре сообщили, что по факту сгоревших автомобилей депутатов проводится проверка.

ЛДПР Амурская область Белогорск

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