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Лавров назвал ошибкой новые санкции ЕС против Ирана

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров осудил решение Евросоюза ввести санкции против Ирана за нарушения прав человека.

"С изумлением узнал новость о том, что Евросоюз ввел санкции против целого ряда официальных лиц Исламской республики Иран за якобы имевшие место нарушения прав человека", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

"Я не видел текст этого решения, но уже сам факт вызывает огромное количество вопросов. Если в Евросоюзе отсутствует какая-либо координация, и правая рука не знает, что делает левая, это просто беда. Но если это решение осознанно принято в разгар переговоров, которые продолжаются в Вене по спасению Всеобъемлющего плана действий, то это уже не беда, это уже ошибка, которая, как вы знаете, хуже, чем преступление", - добавил он.

Со своей стороны, Зариф назвал новые европейские санкции "диверсионным актом" и заявил, что Иран "обязательно отреагирует на эти действия Евросоюза".

Глава МИД России подчеркнул, что Москва осуждает любые попытки сорвать идущие в Вене переговоры.

"Надеюсь, что наши европейские коллеги осознают неприемлемость такого рода действий и примут какого-то рода действия, чтобы не допустить срыва переговоров", - сказал Лавров.

Накануне, 12 апреля, стало известно, что Совет ЕС на год продлил ограничительные меры против Ирана, действующие в связи с нарушениями прав человека.

Кроме того, Совет ЕС добавил восемь физических лиц и три компании в санкционный список в связи с их причастностью к жесткому подавлению демонстраций в Иране в 2019 году. В общей сложности в этом списке к настоящему моменту значатся 89 лиц и четыре компании.

Сергей Лавров МИД РФ Иран Джавад Зариф ЕС

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