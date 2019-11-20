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Правозащитники оценили число погибших в Иране в протестах из-за подорожания бензина

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Международная правозащитная организация Amnesty International оценивает число погибших в ходе протестных акций в Иране в более чем 100 человек.

"Как минимум 106 протестующих погибли в 21 городе", - говорится в сообщении организации, которая ссылается на имеющиеся в ее распоряжении "заслуживающие доверия" данные.

Правозащитники также отмечают, что число жертв в действительности может быть еще больше.

Согласно сообщению Amnesty International, силы безопасности Ирана применили "чрезмерную силу, что привело к смерти людей" против участников мирных акций протестов в Иране, вызванных повышением цен на топливо 15 ноября 2019 года.

"Власти должны положить конец этому жесткому и приводящему к жертвам подавлению протестов немедленно и продемонстрировать уважение к человеческой жизни", - сказал директор программ Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Филип Лютер.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин в стране на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.

После этого в стране начались протестные акции. Акции протеста зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан.

По данным агентства "Мехр", за два дня беспорядков были подожжены или разграблены 100 отделений банков и 57 магазинов.

Официальное число погибших в ходе беспорядков неизвестно. При этом на фоне протестов в Иране неправительственная организация NetBlocks сообщила о массовом сбое работы проводного и мобильного интернета в стране.

Иран

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