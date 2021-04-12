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ЕС продлил на год и расширил санкции против Ирана

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял решил продлить ограничительные меры против Ирана, действующие в связи с нарушениями прав человека, на год – до 13 апреля 2022 года. Об этом говорится в заявлении Совета, распространенном в понедельник.

Кроме того, Совет ЕС добавил восемь физических лиц и три компании в санкционный список в связи с их причастностью к жесткому подавлению демонстраций в Иране в 2019 году. В общей сложности в этом списке к настоящему моменту значатся 89 лиц и четыре компании.

Действующие ограничительные меры включают в себя запрет для лиц, подпавших под санкции, на въезд в страны ЕС, а также заморозку активов этих лиц и организаций.

Кроме того, ограничительные меры предполагают запрет на экспорт в Иран техники, которая может быть использована для внутренних репрессий и оборудования для мониторинга телекоммуникационных систем.

Эти меры были впервые приняты в 2011 году и с тех пор продлеваются на ежегодной основе.

ЕС Иран

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