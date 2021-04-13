Источник опроверг планы отправки в Турцию делегации для оценки ситуации с COVID

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российские власти пока не планируют направлять в Турцию экспертов, которые могли бы оценить угрозы для туристов в результате распространения коронавируса, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в правительстве РФ.

Накануне глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что российская делегация в скором времени прибудет в Турцию, чтобы оценить введенные для борьбы против коронавируса меры безопасности в популярных среди туристов регионах.

"Пока планов направлять делегацию в Турцию нет", - отметил российский источник.

Он подчеркнул, что "решение российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией до конца мая является обоснованным и взвешенным".

"Ситуация по коронавирусу в этой стране действительно очень неблагоприятная", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные и чартерные рейсы и в Турцию.

Турция была одной из первых стран, куда РФ разрешила возобновить регулярные рейсы после их закрытия в марте 2020 года из-за COVID-19. С 1 августа можно было летать в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.