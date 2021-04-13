Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:51Заразились
на 13.04В России 4 657 883+8 173В мире 136 663 253+616 629

Источник опроверг планы отправки в Турцию делегации для оценки ситуации с COVID

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российские власти пока не планируют направлять в Турцию экспертов, которые могли бы оценить угрозы для туристов в результате распространения коронавируса, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в правительстве РФ.

Накануне глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что российская делегация в скором времени прибудет в Турцию, чтобы оценить введенные для борьбы против коронавируса меры безопасности в популярных среди туристов регионах.

"Пока планов направлять делегацию в Турцию нет", - отметил российский источник.

Он подчеркнул, что "решение российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией до конца мая является обоснованным и взвешенным".

"Ситуация по коронавирусу в этой стране действительно очень неблагоприятная", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные и чартерные рейсы и в Турцию.

Турция была одной из первых стран, куда РФ разрешила возобновить регулярные рейсы после их закрытия в марте 2020 года из-за COVID-19. С 1 августа можно было летать в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

Турция

Новости по теме

Новости

Технических препятствий к возобновлению рейсов из РФ на курорты Египта не осталось

Технических препятствий к возобновлению рейсов из РФ на курорты Египта не осталось

В МИД РФ сочли, что страны НАТО превращают Украину в "пороховую бочку"

ОАЭ депортировали 11 украинок за участие в эротической фотосессии

ОАЭ депортировали 11 украинок за участие в эротической фотосессии

Кабмин Армении объявил о назначении первого замначальника Генштаба ВС

Пандемия коронавируса

Исследования показали, что британский штамм не ухудшает течение COVID-19

Исследования показали, что британский штамм не ухудшает течение COVID-19

Что случилось этой ночью: вторник, 13 апреля

Правительство Японии разрешило сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан

Правительство Японии разрешило сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан

Администрация Байдена решила оставить Салливана послом США в РФ

Администрация Байдена решила оставить Салливана послом США в РФ
Пандемия коронавируса

В Турции анонсировали визит делегации РФ для оценки ситуации с COVID-19

В Турции анонсировали визит делегации РФ для оценки ситуации с COVID-19

Попова отметила ухудшение по COVID в 70% стран, с которыми у РФ есть авиасообщение

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');