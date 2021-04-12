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В Турции анонсировали визит делегации РФ для оценки ситуации с COVID-19

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российская делегация в скором времени прибудет в Турцию, чтобы оценить введенные для борьбы против коронавируса меры безопасности в популярных среди туристов регионах, сообщил в понедельник глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

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"Россия направит делегацию для оценки мер в туристических регионах", - приводит телеканал TRT слова министра.

Он выразил надежду, что после такой инспекции позиция российской стороны может измениться. В понедельник стало известно, что Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные и чартерные рейсы в Турцию.

Турция была одной из первых стран, куда РФ разрешила возобновить регулярные рейсы после их закрытия в марте прошлого года из-за COVID-19. С 1 августа можно было летать в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на Турцию приходится большинство случаев "привезенных" штаммов коронавируса в Россию.

В Турции в последние дни регистрируют порядка 50 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 12 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Россия Турция Коронавирус

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