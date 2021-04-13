Air Canada получит от правительства Канады $4,7 млрд

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Канады согласилось выделить авиакомпании Air Canada до 5,879 млрд канадских долларов ($4,7 млрд) госпомощи, сообщила пресс-служба перевозчика.

Air Canada сможет получить госкредиты в рамках программы финансирования работодателей. Помимо этого, правительство Канады приобретет долю в авиакомпании стоимостью 500 млн канадских долларов.

В обмен на госпомощь AirCanada обязалась возместить стоимость невозвратных билетов пассажирам, чьи рейсы были отменены из-за коронавируса начиная с февраля 2020 года.

Авиакомпания собирается ограничить некоторые расходы, выплату дивидендов, обратный выкуп акций и компенсационные выплаты топ-менеджерам.

AirCanada также обязалась не сокращать штат по сравнению с уровнем, зафиксированным 1 апреля 2021 года.

Еще авиаперевозчик согласился завершить сделку по покупке 33 самолетов Airbus A220, произведенных в Квебеке, а также завершить заказ 40 самолетов Boeing 737 MAX.

Соглашение между Air Canada и властями Канады было достигнуто после нескольких месяцев переговоров, в то время как власти США выделили помощь авиакомпаниям более года назад, отмечает Financial Times.

Переговоры с другими национальными авиаперевозчиками продолжаются, заявил министр транспорта Канады Омар Альгабра.