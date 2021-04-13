СБУ в среду начнет антитеррористические учения у границ РФ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины в среду, 14 апреля, начнет многоэтапные антитеррористические учения в Харьковской области, граничащей с РФ.

"Тренировка будет проходить до конца мая по всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на приграничных районах", - написал на своей странице в фейсбуке начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его словам, в учениях, помимо Службы безопасности Украины, примут участия подразделения Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и представители Координационной группы Антитеррористического центра.

Абдула отметил, что органы местного самоуправления проинформированы о запланированных мероприятиях и оказывают полное содействие правоохранительным органам.

"Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств", - процитировал Абдула руководителя Координационной группы Антитеррористического центра при УСБУ в Харьковской области Романа Дудина.

В рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, осмотра автомобилей. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"СБУ гарантирует, что тренировки будут проходить в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека", - заверил Абдула.

Вместе с тем СБУ просит граждан обращать внимание на тех, кто проявляет необоснованный интерес к объектам инфраструктуры, органам власти и военным объектам.

"СБУ призывает граждан быть бдительными", - написал Абдула. Если граждане заметят людей, проявляющих "необоснованный интерес" к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти, фотографирующих эти объекты или снимающих их на видео, применяющих при этом беспилотники, об этом нужно немедленно в региональное управление СБУ, отметил Абдула.