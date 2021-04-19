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Антитеррористические учения начались почти по всей Украине

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины приступила к масштабным многоэтапным антитеррористическим учениям в большинстве областей страны, в ходе тренировок под усиленной защитой находятся объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной системы, сообщает пресс-центр СБУ.

"Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства. Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам", - говорится в сообщении.

В учениях принимают участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, Госпогранслужбы, Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр автомобилей и др. СБУ обращается к гражданам Украины с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранительных органов", - отметили в ведомстве.

На прошлой неделе тренировочные мероприятия СБУ начались, в частности, в Харьковской, Херсонской и Сумской областях.

Ранее США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной. В МИД РФ призвали не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, заверив, что они никому не угрожают.

СБУ Украина

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