Талибы отказались от участия в конференциях до вывода иностранных войск из Афганистана

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило, что не будет принимать участие в международных конференциях до тех пор, пока из Афганистана не будут выведены все иностранные военные.

"Пока все иностранных силы не покинут нашу родину, мы не будем участвовать в конференциях, цель которых - принять решения по будущему Афганистана", - цитируют западные СМИ заявление представителя офиса движения в Катаре Мохаммада Наима.

В вторник стало известно, что президент США Джо Байден собирается объявить, что завершит вывод американских военных из Афганистана к 11 сентября 2021 года. Прежняя американская администрация планировала сделать это к 1 мая 2021 года.

Вашингтон заключил соглашение с движением "Талибан" 29 февраля 2020 года, чтобы запустить мирный процесс в Афганистане. "Талибан" обязался не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников, а США – вывести войска за 14 месяцев, если талибы будут соблюдать достигнутые договоренности.