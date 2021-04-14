НАТО вслед за США объявил о решении вывести войска из Афганистана

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Союзники по НАТО приняли решение о начале к 1 мая вывода войск из Афганистана, говорится в распространенном в среду заявлении Североатлантического совета.

В нем говорится, что завершить вывод войск планируется в течение нескольких месяцев. До этого момента НАТО намерено "решительно реагировать" на любые атаки движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Согласно заявлению, в 2001 году союзники применили статью 5 Вашингтонского договора - единственный раз в истории НАТО - и направили свои силы в Афганистан с целью противостоять "Аль-Каиде" (запрещена в РФ) и тем, кто устроил теракты в США 11 сентября 2001 года, а также чтобы не дать террористам превратить Афганистан в свое убежище.

Министры стран НАТО в своем заявлении отмечают, что завершение миссии альянса происходит "на фоне возобновления региональной и международной поддержки политического прогресса на пути к миру".

"Мы продолжим поддерживать продолжающийся мирный процесс, осуществляемый афганцами и возглавляемый афганцами. Мы приветствуем Стамбульскую конференцию как возможность продвинуть мирный процесс вперед и закрепить прогресс, достигнутый в Дохе. Мы призываем афганское правительство и талибов придерживаться своих обязательств в отношении мирного процесса, инициированного соглашением между США и "Талибаном" (запрещен в РФ) и совместным заявлением США и Афганистана", - заявил Североатлантический совет.

Там заверили, что союзники и партнеры по НАТО будут продолжать поддерживать Афганистан, его народ и его институты в обеспечении безопасности и отстаивании достижений последних 20 лет.

"Вывод наших войск не означает прекращения наших отношений с Афганистаном. Скорее, это будет началом новой главы. В основе прочного мира в Афганистане будет лежать прочное, всеобъемлющее и мирное соглашение, которое положит конец насилию, гарантирует права человека всех афганцев, особенно женщин, детей и меньшинств, поддержит верховенство закона и гарантирует, что Афганистан никогда больше не станет убежищем для террористов", - обещают страны НАТО.

В заявлении выражается благодарность "всем, кто участвовал в этой миссии и поддерживал ее, включая силы безопасности Афганистана".

Ранее в среду президент США Джо Байден заявил, что страна выполнила свою миссию в Афганистане и приступит с 1 мая к окончательному выводу своего контингента из страны. Американские войска были введены в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года - около двух десятков лет назад.