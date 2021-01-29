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Талибы отвергли слухи о выплатах РФ за атаки на американских солдат

Талибы отвергли слухи о выплатах РФ за атаки на американских солдат
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сообщения о том, что Россия платила движению "Талибан" (запрещено в РФ) вознаграждения за атаки на американских военных в Афганистане, не соответствуют действительности, заявил представитель катарского политического офиса талибов Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

"Это абсолютная неправда", - сказал он, отвечая на просьбу "Интерфакса" прокомментировать соответствующие сообщения.

"Мы воюем без всяких вознаграждений, никто нам ничего не платит", - подчеркнул Станикзай.

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Летом газета New York Times сообщала, что представители российской военной разведки якобы платили боевикам движения "Талибан" за убийства американских военных в Афганистане.

При этом, по заявлениям американских официальных представителей из Белого дома, Пентагона и госдепартамента, данная информация не нашла подтверждения.

Российские дипломаты назвали эти слухи фейками. Сообщения о плате Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Афганистан Лановой Талибан

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