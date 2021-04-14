Пхеньян обвинил Сеул в подготовке к вторжению в КНДР

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Приобретение Южной Кореей новых ударных вертолетов и строительство эсминцев укладывается в рамки ведущейся Сеулом подготовки вторжения на Север, сообщил северокорейский пропагандистский сайт Meari.

В марте Южная Корея объявила, что в целях укрепления своей обороноспособности к 2028 году она импортирует 36 боевых вертолетов и построит эсминцы следующего поколения, оснащенные системой Aegis.

"Южнокорейские военные сейчас безрассудно сосредоточены на укреплении своих вооруженных сил. Они стремятся ускорить подготовку к долгожданному вторжению на Север", - говорится в сообщении сайта.

В нем отмечается, что Южная Корея занимает "лицемерную позицию", поскольку говорит о мире, а ведет подготовку к войне, стараясь "по возможности навредить своим соотечественникам на Севере".

Meari осудил план Сеула по приобретению вооружений как "бесчеловечный акт", который обойдется ему в астрономическую сумму денег в то время, когда больше внимания следует уделять "отвратительной" реальности, вызванной глобальной пандемией коронавируса.