Южная Корея призвала КНДР восстановить каналы для связи двух Корей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Министерство по делам объединения двух Корей во вторник призвало КНДР немедленно восстановить межкорейские линии связи.

"Межкорейский канал связи должен быть немедленно восстановлен без каких-либо условий. (...) Мы призываем Северную Корею восстановить межкорейские линии связи", -цитирует агентство "Ренхап" представителя министерства по делам объединения двух Корей.

По словам чиновника министерства, "межкорейский канал связи является наиболее фундаментальным средством общения, и две Кореи несколько раз соглашались поддерживать такой канал". Отношения между двумя Кореями остаются холодными, и Север не реагирует на предложения о переговорах и трансграничном сотрудничестве после саммита между США и КНДР в Ханое в феврале 2019 года, который закончился без соглашения.

16 июня 2020 года власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. А позже стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.