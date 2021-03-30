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Пхеньян резко отреагировал на предложение Южной Кореи наладить диалог

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Заместитель директора департамента информации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Джон - сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - подвергла критике президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за его призыв к продолжению диалога после ракетных испытаний КНДР.

Мун Чжэ Ин осудил пуски баллистических ракет, заявив, что две Кореи и США "должны стараться продолжать диалог, действия, которые осложняют его, нежелательны".

"Мы с трудом сдерживаем удивление его бесстыдством. Такое нелогичное и наглое поведение Южной Кореи в точности совпадает с бандитской логикой США, лишающих КНДР права на самооборону, обвиняя ее в нарушении "резолюций" ООН и "угрозах" международному сообществу", - говорится в заявлении Ким Е Джон, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

По ее словам, Мун Чже Ин в своих заявлениях противоречит сам себе, поскольку в своей речи в июле прошлого года он назвал ракетные испытания Южной Кореи "попытками построить мир и диалог".

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"Он имел в виду, что испытательные пуски баллистических ракет, проводимые Институтом оборонных наук Южной Кореи, направлены на мир и диалог на Корейском полуострове. В то же время, пуски, проводимые Академией оборонных наук КНДР, являются чем-то нежелательным, что вызывает серьезную озабоченность у людей на Юге и охлаждает атмосферу для диалога", - обратила внимание политик, назвав южнокорейского президента "попугаем, взращенным Америкой".

Как сообщалось, Пхеньян решительно не приемлет отрицательную реакцию на проведенные им на прошлой неделе ракетные испытания. Так, директор департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су назвал планируемое заседание СБ ООН по северокорейским ракетным пускам посягательством на суверенитет Северной Кореи.

В заявлении северокорейского дипломата говорилось: "Это представляет собой отрицание прав суверенного государства и явное использование двойных стандартов, которыми СБ ООН пользуется на основе "резолюций" ООН - прямых продуктов враждебной политики США в отношении КНДР".

В то же время, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил накануне, что недавние ракетные пуски Северной Кореи не могут повлиять на решимость Америки, Южной Кореи и Японии снизить уровень угроз региону со стороны КНДР.

Пхеньян КНДР Южная Корея Ким Е Джон

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