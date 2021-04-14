НАТО и Пентагон сочли непростым предстоящий вывод войск из Афганистана

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что процесс вывода войск США и их союзников из Афганистана - сложная операция. С ним согласен генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметивший, что это непростое решение, которое влечет за собой риски.

"Я кое-что знаю по части вывода войск. Даже когда условия самые хорошие, это очень сложная операция. Я уверен, что наши войска выполнят эту задачу, проявив все свои навыки и профессионализм", - сказал Остин, отставной военачальник, на пресс-конференции в Брюсселе.

Он предупредил, что в условиях вывода иностранных войск группировка "Талибан" (запрещена в РФ) может попытаться "свести на нет часть достигнутого нами прогресса". В связи с этим Остин указал на важность политических переговоров по урегулированию афганского конфликта.

Столтенберг в свою очередь отметил, что альтернатива выводу войск в организованном порядке - это долгое военное присутствие, причем с более мощным, чем сейчас, контингентом НАТО.

"Это непростое решение, и оно влечет за собой риски. Как я говорил многие месяцы, мы столкнулись с дилеммой... Это не конец наших отношений с Афганистаном, а скорее начало новой главы. Сейчас построение устойчивого мира - за афганским народом", - сказал Столтенберг.

В среду президент США Джо Байден официально объявил о решении вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года. По его словам, США добились выполнения всех своих задач в Афганистане. В координации с США вывод войск из страны начнут страны НАТО.

Прежняя американская администрация собиралась завершить вывод войск из Афганистана еще раньше - к 1 мая 2021 года.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.