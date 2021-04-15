Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:48Заразились
на 14.04В России 4 666 209+8 326В мире 137 442 820+779 567

Грузия вслед за США и НАТО решила вывести свои войска из Афганистана

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Вывод грузинского контингента из Афганистана будет происходить по согласованному с НАТО графику и в координации с США, заявил в ночь на четверг глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.

В миреНАТО вслед за США объявило о решении вывести войска из АфганистанаЧитать подробнее

"НАТО приняло решение о завершении поэтапно в Афганистане миссии до сентября текущего года. Соответственно, по согласованному с НАТО графику, Афганистан покинут грузинские подразделения", - написал Гарибашвили в социальных сетях.

По его словам, вывод грузинского контингента будет происходить и в координации с США.

Гарибашвили напомнил, что Грузия, ставшая одним из крупнейших контрибуторов, в 2004 году включилась в миссии в Афганистане, а последние десять лет непрерывно участвовала в миссии НАТО. На сегодняшний день, по данным грузинского премьера, в Афганистане несут службу 860 грузинских военнослужащих.

Он считает, что участием в афганской миссии Грузия доказала, что способна достойно взять на себя ответственность коллективной обороны, что, по его словам, "существенно для стратегической цели страны - достижения полноценного членства в НАТО".

Из заявления Минобороны Грузии следует, что за время участия страны в миссии в Афганистане погибли 32 грузинских военнослужащих.

В распространенном в ночь на четверг заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили отмечается, что грузинские военнослужащие за время несения службы в Афганистане получали высокие оценки как со стороны НАТО, так и стран-партнеров.

В среду президент США Джо Байден официально объявил о решении вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года. По его словам, США добились выполнения всех своих задач в Афганистане. В координации с США вывод войск из страны начнут страны НАТО. Союзники констатировали, что вывод войск из Афганистана будет непростым и несет определенные риски.

Грузия США НАТО Афганистан

Новости по теме

Новости

Все 30 стран НАТО обеспокоены действиями РФ на границе с Украиной

Блинкен заявил о заинтересованности США в рабочих каналах связи с Россией

НАТО вслед за США объявило о решении вывести войска из Афганистана

Байден объявил о начале вывода войск США из Афганистана с 1 мая

Байден объявил о начале вывода войск США из Афганистана с 1 мая
Пандемия коронавируса

В Швейцарии и Бельгии решили смягчить антиковидные ограничения

Пандемия коронавируса

Глава региона Франции сообщил о предзаказе 500 тыс. доз "Спутника V"

Глава региона Франции сообщил о предзаказе 500 тыс. доз "Спутника V"

Что произошло за день: среда, 14 апреля

Эсминец ВМС США вышел с базы в Греции в направлении Черного моря

Сербия начала производить "Спутник V"

Киев сообщил о стягивании 110 тыс. военных РФ к границам Украины

Киев сообщил о стягивании 110 тыс. военных РФ к границам Украины
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');