Грузия вслед за США и НАТО решила вывести свои войска из Афганистана

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Вывод грузинского контингента из Афганистана будет происходить по согласованному с НАТО графику и в координации с США, заявил в ночь на четверг глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.

"НАТО приняло решение о завершении поэтапно в Афганистане миссии до сентября текущего года. Соответственно, по согласованному с НАТО графику, Афганистан покинут грузинские подразделения", - написал Гарибашвили в социальных сетях.

По его словам, вывод грузинского контингента будет происходить и в координации с США.

Гарибашвили напомнил, что Грузия, ставшая одним из крупнейших контрибуторов, в 2004 году включилась в миссии в Афганистане, а последние десять лет непрерывно участвовала в миссии НАТО. На сегодняшний день, по данным грузинского премьера, в Афганистане несут службу 860 грузинских военнослужащих.

Он считает, что участием в афганской миссии Грузия доказала, что способна достойно взять на себя ответственность коллективной обороны, что, по его словам, "существенно для стратегической цели страны - достижения полноценного членства в НАТО".

Из заявления Минобороны Грузии следует, что за время участия страны в миссии в Афганистане погибли 32 грузинских военнослужащих.

В распространенном в ночь на четверг заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили отмечается, что грузинские военнослужащие за время несения службы в Афганистане получали высокие оценки как со стороны НАТО, так и стран-партнеров.

В среду президент США Джо Байден официально объявил о решении вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года. По его словам, США добились выполнения всех своих задач в Афганистане. В координации с США вывод войск из страны начнут страны НАТО. Союзники констатировали, что вывод войск из Афганистана будет непростым и несет определенные риски.