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РФПИ откроет производство "Спутника V" в Южной Корее в конце апреля

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций начнёт производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в Южной Корее с компанией ISU ABXIS через две недели, говорится в заявлении фонда.

"Как ожидается, производство препарата на предприятии ISU ABXIS в городе Йонъин начнется в конце апреля", - сообщает пресс-служба РФПИ.

В заявлении отмечается, что GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий, и компания ISU ABXIS (подразделение ISU GROUP) подписали соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины в Корее.

В феврале 2021 года компания GL Rapha создала консорциум для производства вакцины "Спутник V" в Корее, в который вошли восемь ведущих фармацевтических компаний.

Накануне сообщалось, что Сербия приступила к производству "Спутника V". Производство вакцины запущено на базе института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак".

РФПИ Спутник V Южная Корея

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