Сербия начала производить "Спутник V"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сербия приступила к производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в твиттере производителя препарата.

Уточняется, что производство вакцины запущено на базе института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак".

BREAKING: #Serbia starts #SputnikV production!



RDIF & Institute of Virology, Vaccines and Sera "Torlak" join forces to bring more Sputnik V vaccines to the world!



✌️ pic.twitter.com/mi1iImbbD0 — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 14, 2021

Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что производство вакцины началось также в Индии, которая 13 апреля одобрила использование российского препарата. Там договорённость у РФПИ есть с более чем пятью крупными производителями. По его словам, РФПИ обеспечивает и гарантирует контроль качества вакцины на всех производственных площадках.

Дмитриев напомнил, что соглашение о производстве вакцины заключено с 20 производителями в 10 странах мира.