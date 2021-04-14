Сербия начала производить "Спутник V"
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сербия приступила к производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в твиттере производителя препарата.
Уточняется, что производство вакцины запущено на базе института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак".
BREAKING: #Serbia starts #SputnikV production!— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 14, 2021
RDIF & Institute of Virology, Vaccines and Sera "Torlak" join forces to bring more Sputnik V vaccines to the world!
✌️ pic.twitter.com/mi1iImbbD0
Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что производство вакцины началось также в Индии, которая 13 апреля одобрила использование российского препарата. Там договорённость у РФПИ есть с более чем пятью крупными производителями. По его словам, РФПИ обеспечивает и гарантирует контроль качества вакцины на всех производственных площадках.
Дмитриев напомнил, что соглашение о производстве вакцины заключено с 20 производителями в 10 странах мира.
В настоящее время применение вакцины "Спутник V" разработки центра им. Гамалеи одобрено в 60 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме и Индии.